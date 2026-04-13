「赤城雷神杯・Ｇ１」（１３日、桐生）金子賢志（３５）＝群馬・１０３期・Ａ１＝が１３日の２日目５Ｒで１着。４カドからまくりを決めて「勝てて良かったです」とレース後は胸をなで下ろしていた。仕上がりに関しては「手前に寄せて、こっちの方がレースはしやすいですね。スタートもしやすい。行き足はいい感じだし、ターン回りも上向いていると思います」と手応えをつかんでおり、「自分好みではないけど、結果が出たし、