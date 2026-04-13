◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）【京成杯＝レース評価・Ａ】レースのラスト３ハロンは１１秒７、１１秒３、１１秒７。すべてが１１秒台だったのは過去１０年では、ダノンデサイルが勝った２４年（１１秒９、１１秒３、１１秒６、勝ち時計２分０秒５）に続いて２度目。明らかに先行有利の流れをグリーンエナジーが４角１０番手から差し切った。１角で後方のインのラチ沿いを確保。４角をコ