◇プロボクシング▽６０キロ契約８回戦〇力石政法（ＫＯ８回３分９秒）リト・パデナス（１３日、後楽園ホール）世界再挑戦を目指すＩＢＦ世界スーパーフェザー級１０位・力石政法（３１）＝大橋＝が、１１か月ぶりの再起戦を白星で飾った。リト・パデナス（２５）＝フィリピン＝を相手に最終８回３分９秒ＫＯ勝ちした。「相手がカウンターを狙ってきたのでなかなかいけなかった。結果的にはＫＯで終われて胸を張れますが…」