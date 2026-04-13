【明治安田J1百年構想リーグ】川崎フロンターレ 0−2 鹿島アントラーズ（4月12日／ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ）【映像】鈴木優磨と川崎DFが衝突自ら突っ込んだのか。それとも妨害行為なのか。鹿島アントラーズのFW鈴木優磨と川崎フロンターレのDF山原怜音の接触を巡り、ファンの間で賛否が巻き起こっている。4月12日に明治安田J1百年構想リーグの第10節が開催され、川崎と鹿島が対戦。試合はアウェ