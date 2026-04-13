女優の綾瀬はるかが１３日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７綾瀬はるか大号泣！同級生＆共演者が語る“ラブレターＳＰ”」（月曜・午後９時）に出演。１３年前に自身が主演した大河ドラマスタッフとの再会に涙する一幕があった。２０１３年放送のＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」で「幕末のジャンヌ・ダルク」と呼ばれた新島八重を演じた綾瀬。当時、ＮＨＫで美術進行を担当していた佐藤有紀さんとは１年間、ほぼ一緒にいた