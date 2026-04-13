◆第２３回福島牝馬Ｓ・Ｇ３（４月１９日、福島競馬場・芝１８００メートル＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）皐月賞に有力馬のリアライズシリウスを送り出す手塚貴久厩舎＝美浦＝。同日に行われる福島牝馬Ｓにも２頭出しで臨む。カネラフィーナ（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父フランケル）は、重賞初挑戦の中山金杯で４着に敗れ、未勝利戦からの連勝が４で止まった。手塚久師は「右回りだともたれる」と振り返る。