ようやく迎えた年金生活。これからの暮らしの柱となるのが「年金」ですが、実際にいくら受け取り、どのような生活ができるのか、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。厚生労働省が公表した「2026年度（令和8年度）の年金額例」によると、夫婦2人分の基礎年金を含む標準的な厚生年金（※）は月額23万7279円となっています。今回は、この約24万円に対して、シニア夫婦世帯の毎月の生活費が足りるのか？ 最新の家計調査を