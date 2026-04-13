映画監督の山崎エマ氏（36）、講談師の神田伯山（42）が13日、都内で行われた山崎初の著書『それでも息子を日本の小学校に通わせたい』（新潮社）刊行記念トークイベントに登壇。山崎監督が、第97回アカデミー賞で短編ドキュメンタリー部門にノミネートされたドキュメンタリー映画『Instruments of a Beating Heart』のもととなる長編映画『小学校それは小さな社会』製作の苦労を明かした。【写真】素敵！優しい微笑みをみせる