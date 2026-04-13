電子レンジは私たちの生活に欠かせない便利な道具ですが、その加熱の仕組みを誤解すると、思わぬ事故や掃除の手間に見舞われることがあります。今回は、「破裂」と「刺激」をキーワードに、電子レンジで加熱してはいけない食材とその理由をご紹介します。1. 殻や膜に包まれた食材電子レンジは、マイクロ波によって食材に含まれる水分を振動させ、摩擦熱で内側から加熱します。この仕組みは、殻や膜を持つ食材にとっては「爆弾」を