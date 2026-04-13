歌手・和田アキ子（76）が13日までに更新されたYouTubeチャンネル「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」に出演。義理堅いという超人気タレントについて語る場面があった。アッコが約40年MCを務めてきたTBS「アッコにおまかせ!」が3月29日に最終回を迎えた。そこで、長年番組を支えてくれたタレント・出川哲朗とあるエピソードがあるという。「出川は『おまかせ』最終回の日、本当は『イッテQ』で海外に行く予定だったんだ