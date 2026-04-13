1992年生まれで今年34歳となるSnow Manの渡辺翔太さん。同世代でも活動歴やキャラクターの違いによって、年齢とのギャップに驚くケースも少なくありません。All About ニュース編集部は3月27日、全国10〜60代の男女300人を対象に「同い年で驚いたSTARTO社タレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「渡辺翔太（Snow Man）と同い年と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します！【6位までの全