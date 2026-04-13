モデルでタレントの藤田ニコルさんは4月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。臨月のマタニティコーディネートを公開しました。【写真】藤田ニコルの臨月コーデ「ゆったりでかわいい」藤田さんは「臨月でもオシャレしたいこの体型も愛せてきましたとりあえずシャツは腰に巻く！！」とつづり、2枚の写真を投稿。黄色いTシャツの上から、同じく黄色いシャツを腰に巻き、ボーダーのワイドスカートを合わせたコーディネートです。大