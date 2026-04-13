占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運育成コラム。今回は“やってはいけない”をテーマに、金運を下げる人間関係について解説します。付き合う人、付き合い方で未来は大きく変わる運は、人が運んできます。どんな人と出会い、どんな付き合い方をするかで、未来は大きく変わっていくもの。金運も同じで、人を介してあなたの手元に入っていきます。出会う人、親しく交流する人で、お金の流れが変わるのです。では、どん