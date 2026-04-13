Q. 一人になると気分が落ち込み、涙が出ます。どうすればよいですか？Q. 「最近、帰宅して一人になるといつも気持ちが落ち込んで涙が出てしまいます。仕事中や人前では平気で、みんなと笑ってランチに行ったりしています。外では大丈夫なのでうつ病ではないと思うのですが……。どうすればよいか知りたいです」A. 状況によって不調が現れることも。無理せず心の状態を見つめましょう人前では問題なく過ごせていても、一人になると