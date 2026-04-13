タレントで俳優の畑芽育さんは4月12日、自身のInstagramを更新。「普段からよく遊ぶ仲良しの友達」を明かし、驚きの声が上がっています。【写真】畑芽育が“普段からよく遊ぶ仲良しの”男性「中谷さんとお友達なのびっくり」畑さんは「ドラマ『エラー』本日22:15〜第一話放送です！」と、自身が主演するドラマ『エラー』（テレビ朝日系）を告知し、4枚の写真を投稿。同ドラマ撮影中のオフショットを公開しました。また「なんと初回