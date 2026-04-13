三菱「パジェロ」の原点とは？増岡浩氏が語るラリー技術の日常への還元と進化の軌跡三菱は、自社サイト「Mitsubishi Motors Stories」において、同社の歩みを象徴する技術や製品の背景を紹介しています。最新のコンテンツでは、ダカールラリーで日本人初の2連覇を成し遂げ、現在は国内外での試乗会や広報活動のほか、テストドライバーの育成や新型車両の開発・評価にも携わる増岡浩氏が登場し、歴代「パジェロ」の軌跡を振