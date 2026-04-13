Image: Amazon 「CIO製・他社製を問いません」ってすごくない？最近よく見聞きする「モバイルバッテリーが燃えました」というニュース。既存の多くのモバイルバッテリーは中に可燃性の電解質が利用されているので、ショートしたり破損すると発火リスクがあるんです。これはバッテリーのしくみ上やむなし…ではありません。現代はさまざまなメーカーで、発火しにくい素材へと見直された「半固