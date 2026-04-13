ボートレース桐生のG1「開設70周年記念赤城雷神杯」は13日に予選2日目が行われた。金子賢志（35＝群馬）が巻き返しに成功した。1号艇で臨んだ初日6Rは6着大敗も、2日目5Rで4コースから捲って勝利。「良かった」とホッとした表情を浮かべつつ「初日の方が伸びは良かったけど、手前に寄せてレースがしやすくなった。行き足はいい感じ。ターン回りも上向いたと思う。結果も出たのでこの辺で」と上々の手応えを振り返った。1