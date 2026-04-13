タイムズスクエアに設置されたW杯北中米3カ国大会のロゴ＝2023年、ニューヨーク（ロイター＝共同）サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表メンバーの発表日として5月15日が候補に挙がっていることが13日、関係者の話で分かった。日本サッカー協会が今後、最終決定する。大会は6月11日（日本時間同12日）に開幕する。8大会連続で本大会に出場する日本は5月下旬から国内で調整し、同31日に東京・MUFGスタ