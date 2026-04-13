原発の高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、東京都小笠原村の渋谷正昭村長は13日、取材に応じ、18日から本土に滞在する際に南鳥島の文献調査を容認する方針を経済産業省に回答すると明らかにした。