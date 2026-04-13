大阪・関西万博の発起人の一人で前大阪市長の松井一郎氏が１３日、「藤川貴央のちょうどええラジオ」（毎週月〜木曜午前９時＝ラジオ大阪ＯＢＣ）に出演し、閉幕から半年たった「大阪・関西万博」について言及した。大阪・関西万博は、２０２５年４月１３日から１０月１３日まで大阪・夢洲で開催された。開幕前は赤字になるのではと不安視されていたが、終わってみると３７０億円の黒字となっていた。松井氏は「一般来場者数