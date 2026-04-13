過去の下落率を 比較すると…… 2026年2月26日、日経平均は5万9332円で当面の天井を付けました。その後、2月28日に米国・イスラエルによるイラン攻撃が始まって株価が急落して以降、下落トレンドが続いています。 今後は、底値目途がどこになるかが重要なポイントになります。今後の動きとして、中長期波動出発点である25年4月7日のトランプ関税ショックによる安値、3万792円から、26年2月26日までの上げ幅の3分の1押