再びドルが買われる、「米軍、オマーン湾とアラビア海での封鎖を実行へ」＝ロンドン為替 ロンドン午後、ロイター通信が「米軍、オマーン湾とアラビア海での封鎖を実行へ」と報じた。これを受けて、ドル買いの反応が広がっている。ドル円は159.86レベルに高値を更新。ユーロドルは1.17付近が重くなり、足元では1.1680台へと下押しされている。 USD/JPY159.84EUR/USD1.1682