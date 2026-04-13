デギンドスECB副総裁 イランでの戦争による影響は紛争の長期化次第、インフレに影響与える 金融政策では最初の影響を食い止めることできず 二次的な影響を注視する必要がある 紛争は市場と市場心理に影響を与える 中東のエネルギーインフラにはすでに一部被害がみられる 利上げの可能性について、「二次的な波及効果次第だ」 ボラティリティーにもかかわらず、市場はかなり秩序ある動きみせている ハンガリ&