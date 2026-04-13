歌舞伎俳優・市川團十郎を笑わせることに失敗したお笑いコンビに、東野幸治から「團十郎さんに肘つかせたら日本一やね！」と辛辣なツッコミを浴びせられる場面があった。【映像】“ガチダメ出し”を受けたネタ4月12日、制限時間1分間で笑わせることができれば賞金獲得の『市川團十郎を笑わせたら1000万円』企画が『30時間限界突破フェス』内で生放送され、24組の芸人が“絶対に笑わない男”の牙城に挑んだ。團十郎が歯を見せる