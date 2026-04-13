2007年6月に惜しまれつつ59歳で亡くなったエドワード・ヤン監督の長編デビュー作「海辺の一日4Kレストア」が7月10日からBunkamuraル・シネマ渋谷宮下、角川シネマ有楽町、シネマート新宿ほかで順次公開されることが決まった。日本の一般劇場で公開されるのは初めてのことだ。1983年に発表された同作品は、台湾ニューシネマの胎動を告げる最初期の重要作として、国際的に高く評価されながら日本では広く観客に届けられる機会