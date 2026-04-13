【明治安田J1百年構想リーグ】川崎フロンターレ 0−2 鹿島アントラーズ（4月12日／ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ）【映像】GKの動きの逆をつく技ありPKこれぞ常勝軍団のエースだ。鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が、昨季のリベンジ達成となるPK成功で貴重な先制点をもたらした。千両役者の働きに、ファンも歓喜している。4月12日に明治安田J1百年構想リーグの第10節が開催され、川崎フロンターレと鹿島