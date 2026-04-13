サクラは私の子です▶▶この作品を最初から読む3年間、大切に育ててきた娘と……血がつながっていなかったとしたら。夫・タイチとともに、娘・サクラちゃんと幸せに暮らしていたサキ。しかしある日、病院から届いた手紙によって、その日常が一変します。なんと不妊治療中の体外受精で"受精卵の取り違え"が発覚。サクラちゃんは別の夫婦の子どもであり、本当のわが子は別の家庭で育てられていることを知ります。苦渋の末