【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10月5日に歌手デビュー10周年を迎える上白石萌音が4月11日、デビュー作品と同じく“映像作品にまつわる楽曲を歌う”というテーマのニューアルバム『texte』の発売を記念したスペシャルライブ『Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26 《texte》』（全4公演）の最終公演を東京・東京ガーデンシアターで開催した。 ■鹿児島凱旋ライブ、初主催野外フ