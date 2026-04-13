苫小牧海上保安署は2026年4月13日、北海道・苫小牧港東港区に着岸中のパナマ国籍のコンテナ貨物船「YOUNG SHUN」から軽油が海上に流出したと発表しました。4月10日午前5時半ごろ、釣り人から「東港区のコンテナターミナル付近の浜に油が打ちあがっていて、油のにおいがする」と苫小牧海上保安署に通報があったということです。軽油の流出が確認されたパナマ国籍のコンテナ貨物船「YOUNG SHUN」は、4月2日に韓国・プサン港を