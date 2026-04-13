◆第２３回福島牝馬Ｓ・Ｇ３（４月１９日、福島競馬場・芝１８００メートル＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）デビューから７戦７連対と抜群の安定感を誇るジョイフルニュース（牝４歳、美浦・大竹正博厩舎、父ロードカナロア）が、初めて重賞に挑む。昨年の秋華賞に登録していたが、除外で出走はかなわず。半年を経て、ついに重賞のステージに上がる時が来た。オープン初戦の東風Ｓでは、牡馬混合戦で重賞好走馬もい