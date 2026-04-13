１０日にお笑いコンビ「共犯者」の洋平（ようへい、本名・鈴木洋平）さんが亡くなったことを受け、相方の国京（くにきょう）が１３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。洋平さんへの思いをつづった。国京は「急なことすぎて実感がありません。驚き桃の木山椒（さんしょう）の木ブリキにタヌキに蓄音機です。寅さん好きの洋平がよく言っていた台詞（せりふ）です」と心境を明かした。前日にはマネジャーと３人でどうやって売