タレント・グラビアアイドルの虹咲カリナ(18)が、7日発売の写真週刊誌「FLASH」最新号に登場した。 【写真】ヘルシー&スタイリッシュな曲線美まだ18歳です！ 虹咲は2025年4月にグラビアで鮮烈デビュー。今年4月からはNHK Eテレで放送中の教育番組「ギョギョッとサカナ★スター」MCに抜てきされるなど、活躍の幅を広げている。 同号では、引き締まった健康美と女性らしい曲線美を存分にアピӦ