俳優マーク・ハミル（74）が、自身の子供たちの間で「スター・ウォーズ」シリーズに対する評価が分かれていることを明かした。 【写真】子供たちの反応さまざまルークを演じる若き日のマーク・ハミル オリジナル三部作と続三部作の全作品、およびテレビシリーズ「マンダロリアン」や「ボバ・フェット／The Book of Boba Fett」でルーク・スカイウォーカーを