自民党広報公式X（旧Twitter）が12日に公開した、ミュージシャンの世良公則が自民党大会で熱唱する動画が賛否両論を集めている。 同日、第93回自民党大会が開催され、世良が特別ゲストとして出演。ステージで自身の代表曲「燃えろいい女」の弾き語りを行った。 自民党広報公式Xは第93回自民党大会について、「ロックミュージシャンの世良公則さんが登場され、力強い歌声で会場を盛り上げていただきました！