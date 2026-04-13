“日本初のシネコン※”として知られるイオンシネマ海老名が、5月17日をもって営業を終了する。33年の歴史に幕を下ろす同館で、クロージングイベントとして「スター・ウォーズ」シリーズ全11作品の一挙上映が実施されることになった。【画像】4月24日〜5月7日の間、全国9つの劇場で「スター・ウォーズ」全11作品を一挙上映1993年4月に開業した同館（旧称：ワーナー・マイカル・シネマズ海老名）は、日本初の本格的な郊外型シネ