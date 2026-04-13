女優・米倉涼子(50)が13日、自身のインスタグラムを更新。ベアトップドレス姿を披露した。米倉は、ドイツ・ベルリンで開催されたマイケル・ジャクソンの生涯を描く伝記映画「Michael／マイケル」（6月12日公開）のワールドプレミアに出席。その際のオフショットを投稿した。美しい肩やデコルテがあわらになった黒いシックなロングドレス姿の写真をアップ。「その存在と音楽が、今なお世界中で愛され続けている理由を感じさせ