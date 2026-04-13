Googleの最新スマートフォン「Google Pixel 10a」が4月14日に発売されます。末尾に「a」が付くAシリーズは、製造コストを抑えた “廉価版” ではありますが、機能面では上位モデルとの差分が少なく、コスパに優れたモデルとして人気があります。上位モデルのPixel 10との主なスペックの違いは下表の通り。 ▲左がGoogle Pixel 10a、右がGoogle Pixel 10。カメラ部のデザインが異なるGoogleストアでのPixel 10aの価格は128GBモデル