免疫細胞は、細胞同士で連携して病原菌と戦っています。免疫ホルモン（サイトカイン）は、そのチームワークを強化する因子で、多く分泌されると連携がよくなり、全身の免疫力もアップするといわれています。しかし、疲れや痛みなどの肉体的ストレス、緊張や不安などの精神的ストレスの2つが蓄積すると、免疫ホルモンの働きが低下してしまいます。免疫ホルモンが減少すると、疲れがたまって、さらなるストレスを呼び、悪循環にはま