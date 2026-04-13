アメリカ軍は、日本時間の13日午後11時からホルムズ海峡を“逆封鎖”すると発表しました。世界各国の船にも影響が及ぶ可能性があり、中国も自制を求めました。■トランプ大統領、ホルムズ海峡の「逆封鎖」を宣言イランとの協議「打ち切り」から一夜明け、日本時間13日午前10時すぎ、トランプ大統領は…。トランプ大統領「やつら（イラン）が交渉に戻るか気にしないし戻らなくても構わない」イランがホルムズ海峡の封鎖を続けている