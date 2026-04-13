厩務員からジョッキーに転身した大井競馬の新人・西優哉騎手（２６）＝大井・澤厩舎＝が１３日、大井１Ｒでファイストス（牝５歳、大井・須田）でデビューを果たし、７着だった。８年越しの夢をかなえた。第９６期騎手候補生として教養センターに入所したが減量に苦しみ、デビュー直前に退所。社台ファーム勤務や厩務員として働く中でジョッキーへの憧れが再燃し、６度目の挑戦で騎手になった。初陣は道中２番手で運び、直線で