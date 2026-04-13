お笑いコンビ「次長課長」の河本準一（51）が離婚していたことが13日、分かった。所属事務所の吉本興業関係者が取材に応じ、「離婚しているのは事実です」と認めた。03年にアイドルグループ「大阪パフォーマンスドール」元メンバーの重元直美さんと結婚。同年に長男、10年に長女が誕生した。2人の子どもの親権については元妻が持つという。離婚の時期や経緯などの詳細については「所属事務所として公表は差し控えさせていただきま