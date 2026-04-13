【喫茶文化の歴史的価値と魅力を発信】キーコーヒーは、コーヒーと喫茶文化の継承と発信を強化する。4月13日の「喫茶店の日」に合わせ、一般生活者向けイベント『【喫茶店の日特別開催】喫茶店を楽しもう!』を開催した。同イベントは、同社が展開する「コーヒー教室」主催で実施されるもの。喫茶文化の歴史紹介に加え、純喫茶で親しまれてきたメニューの試食提供などを通じて、近年メディアやSNSで再注目されている「純喫茶」の魅