１２日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に女優の木南晴夏が出演。占い師の星ひとみさんが木南を占った。木南の手相を見て、芸術との相性がいいと占った星さん。「絵とか描いたりしない？」と問われ「絵は描きます」と答える木南に「個展やったらいいよ」と助言した。コロナ禍から絵をかき始めたという木南は「（絵を）描きたいなって気持ちはずっとあるんですけど、ここ１、２年全然描けてないんで