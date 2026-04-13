東野幸治が「M-1」ファイナリストのネタに、生放送中に即指摘。さらに、歌舞伎俳優・市川團十郎に対してもツッコミを入れてスタジオが爆笑に包まれる場面があった。【映像】東野幸治の指摘を受けた1分ネタ4月12日、制限時間1分間で笑わせることができれば賞金獲得の『市川團十郎を笑わせたら1000万円』企画が『30時間限界突破フェス』内で生放送され、24組の芸人が“絶対に笑わない男”の牙城に挑んだ。團十郎が歯を見せる、も