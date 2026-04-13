高性能と利便性を両立 プジョーモトシクルは、欧州市場に向けて新型コンパクトGTスクーター「Pulsion EVO 125（プルシオン エヴォ125）」を発売しました。 この新型モデルは、市街地での軽快な走りと、郊外での快適なクルージング性能を両立させることを目指して開発されています。【画像】超カッコいい！ これが「プルシオンEVO125」です！ 画像で見る（19枚）パワートレインには、排気量125ccの水冷単気筒エンジンを搭載。こ