朝は元気に仕事に向かっても、途中で体調が悪くなることもあるでしょう。仕事を早退することになれば、家族に連絡をする場合も。ママスタコミュニティのあるママも旦那さんからLINEがきたのですが、その熱が……。『旦那から、熱が37.1度あるとLINEがきました。保育園でもお迎え連絡にならないような発熱で仕事を早退してこようとする旦那に何て返信したらいいですか？』旦那さんから、熱があるとのLINEがきました。でも体温を測る