私はカヨ（30代）。フルタイムの正社員で働いています。勤務時間は9時から17時で、職場は家から車で30分ほどのところにあります。夫のジュンジ（30代）は曜日によって早出早帰りの日と遅出遅帰りの日があり、早帰りの日に合わせて息子イッセイ（小2）の水泳教室の送迎をしてもらっていました。ところが教室の都合で、これからレッスンの曜日が変わるそうです。仕方なく、行きだけは息子をひとりでバスに乗せて通わせることにしたの