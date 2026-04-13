お笑いコンビ・共犯者の国京さん（29）が13日、相方・洋平さんが亡くなったことを受け、自身のXでコメントを発表しました。所属する松竹芸能の公式サイトでは、「原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものと伺っております」と、洋平さんが26歳で亡くなったことを報告していました。■洋平さんの相方、国京さんのコメント【全文】2026年4月10日相方の洋平が急逝いたしました。突然の報告にな