フィギュアスケート男子で五輪２大会連続銀メダルの鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が１３日、インスタグラムを更新。来季は休養することを発表した。２月のミラノ・コルティナ五輪、３月の世界選手権ではいずれも銀メダルを獲得。来季は休養し、「自分自身を見つめ直す時間を作って、過ごしていけたら」とつづった。▽鍵山の全文は以下。「遅くなりましたが、世界選手権でのたくさんの応援をありがとうござ